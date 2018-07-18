Під НАЗК встановили кумедний пам'ятник корупціонеру: фото

В Україні з'явився пам'ятник корупціонеру. Активісти встановили його під будівлею Національного агентства з питань запобігання корупції у Києві.

Споруду сконструювали з манекена, який разом із мішками готівки помістили в золоту клітку.

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Щоправда, ця конструкція неабияк розсмішила журналістів, яких покликали на відкриття пам'ятника. Адже манекен більше схожий не на багатія, а на злидаря.



Пам'ятник корупціонеру під НАЗК

До слова, сьогоднішній перфоманс активісти приурочили чомусь до дня народження Нельсона Мандели, який боровся з расизмом. Кажуть, із місцем встановлення пам'ятника довго не роздумували.

"НАЗК – це той орган, який перевіряє декларації. Е-декларування запустили вже більше двох років, але досі немає гучних вироків чи гучних справ", – сказав виконавчий директор "Антикорупційної платформи" Володимир Крейденко.

Відео: під НАЗК встановили пам'ятник корупціонеру