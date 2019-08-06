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      Под Николаевом подростки ради селфи залезли на электроопору: есть пострадавший

      21 Читати новину українською
      В Николаевской области ребенка ударило током
      В Николаевской области ребенка ударило током / Информатор

      Двое школьников 5 августа залезли на электроопору высокого напряжения. В результате одного из них ударило током и он чуть не упал с высоты более 20 метров.

      Инцидент произошел в селе Панкратово Арбузинского района области, примерно в 16:20, об этом сообщает ГСЧС Николаевской области.

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      Двое подростков, 2003 и 2005 года рождения, решили залезть на электроопору высокого напряжения. Старший из ребят наступил на провод и был поражен электротоком.

      Раненый одиннадцатиклассник потерял равновесие и начал падать вниз. Однако, к счастью, зацепился ногой за металлическую конструкцию. Девятиклассник не отходил от старшего друга до приезда спасателей. Он всячески пытался помочь товарищу, но его сил не хватало.

      Ребятам повезло, что их заметили люди, которые и вызвали помощь.

      Пострадавшего парня реанимировали, в то же время врачи диагностировали у него тяжелые ожоги.

      Хлопця вдарило струмомОдиннадцатиклассника реанимировали с тяжелыми ожогами

      Новини Миколаєва
      Высота электроопоры, на которую залезли ребята, 25-30 метров

      Пока внимание ГСЧС-ников было приковано к пострадавшему, девятиклассник слез сам:

       

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      Теги: Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Криминал Новости криминала и ДТП
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