Під Миколаєвом підлітки заради селфі залізли на електроопору: є постраждалий

Двоє школярів 5 серпня залізли на електроопору високої напруги. Внаслідок чого одного з них вдарило електрострумом і він ледь не впав з висоти понад 20 метрів.

Інцидент трапився приблизно о 16:20, у селі Панкратове Арбузинського району області, про це повідомляє ДСНС Миколаївської області.

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Двоє підлітків, 2003-го і 2005-го року народження, вирішили залізти на електроопору високої напруги. Старший із хлопців наступив на дріт та був вражений електрострумом.

Поранений одинадцятикласник втратив рівновагу та почав падати вниз. Проте, на щастя, зачепився ногою за металеву конструкцію. Дев'ятикласник не відходив від старшого друга до приїзду рятувальників. Він всіляко намагався допомогти товаришу, проте його сил не вистачало.

Хлопцям пощастило, що їх помітили люди, які й викликали допомогу.

Постраждалого хлопця реанімували, натомість лікарі діагностували йому важкі опіки.



Одинадцятикласника реанімували з важкими опіками



Висота електроопори, на яку залізли хлопці, 25-30 метрів

Поки увага ДСНС-ків була прикута до постраждалого, дев'ятикласник зліз сам: