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      Под прицелом камеры: в Украине тестируют новые правила сдачи экзаменов для водителей

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      Отныне езду ученика будет записывать специальный видеорегистратор в салоне автомобиля, ведь в Украине тестируют новые правила сдачи экзамена для водителей. Сейчас от такой съемки еще можно отказаться, но когда процесс узаконят – ездить под прицелом камеры будут все.

      В Харькове более 60% будущих водителей от съемки экзамена отказываются. Объясняют, что и так волнуются, а с камерой чувствуют себя некомфортно.

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      "Видеорегистратор снимает улицу и салон автомобиля. Мы садимся, начинается экзамен и камера включается. Соответственно, когда экзамен заканчивается – съемка прекращается", – рассказал администратор сервисного центра МВД в Харьковской области Алексей Богдан.

      Нововведение внедрили ради прозрачности экзаменов. Видеофиксация исключает коррупцию и позволяет тому, кто не сдал тест, обжаловать результаты. Так работают в США и Европе.

      Человек, который откажется, не сможет быть допущен к сдаче теоретической и практической части экзамена,
      – объяснил начальник Регионального сервисного центра МВД Денис Бакумов.

      В Украине камеры уже установили в 440 машинах. На Харьковщине таких девять. Пока что новую систему тестируют, видео экзамена хранится десять дней. Позже время увеличат.

      Добавим, что постановление Кабинета Министров Украины, в котором говорится об изменениях для водителей и автошкол, вступило в силу 19 октября.

      Основные нововведения, касающиеся процедуры подготовки водителей:

      • разрешается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;
      • сдается практический экзамен в территориальном центре МВД, где успешно составлен теоретический экзамен;
      • срок действия свидетельства об окончании автошколы – два года, ранее было десять;
      • видеофиксация во время сдачи экзаменов разрешается;
      • свидетельство об окончании заведения по подготовке водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не выдается, его в электронном виде вносит заведение в Единый государственный реестр МВД
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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Транспорт Новости Херсона Министерство внутренних дел
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