Под прицелом камеры: в Украине тестируют новые правила сдачи экзаменов для водителей

Отныне езду ученика будет записывать специальный видеорегистратор в салоне автомобиля, ведь в Украине тестируют новые правила сдачи экзамена для водителей. Сейчас от такой съемки еще можно отказаться, но когда процесс узаконят – ездить под прицелом камеры будут все.

В Харькове более 60% будущих водителей от съемки экзамена отказываются. Объясняют, что и так волнуются, а с камерой чувствуют себя некомфортно.

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"Видеорегистратор снимает улицу и салон автомобиля. Мы садимся, начинается экзамен и камера включается. Соответственно, когда экзамен заканчивается – съемка прекращается", – рассказал администратор сервисного центра МВД в Харьковской области Алексей Богдан.

Нововведение внедрили ради прозрачности экзаменов. Видеофиксация исключает коррупцию и позволяет тому, кто не сдал тест, обжаловать результаты. Так работают в США и Европе.

Человек, который откажется, не сможет быть допущен к сдаче теоретической и практической части экзамена,

– объяснил начальник Регионального сервисного центра МВД Денис Бакумов.

В Украине камеры уже установили в 440 машинах. На Харьковщине таких девять. Пока что новую систему тестируют, видео экзамена хранится десять дней. Позже время увеличат.

Добавим, что постановление Кабинета Министров Украины, в котором говорится об изменениях для водителей и автошкол, вступило в силу 19 октября.

Основные нововведения, касающиеся процедуры подготовки водителей: