Під прицілом камери: в Україні тестують нові правила складання іспитів для водіїв

Відтепер їзду учня записуватиме спеціальний відеореєстратор у салоні автомобіля, адже в Україні тестують нові правила складання іспиту для водіїв. Зараз від такої зйомки ще можна відмовитись, та коли процес узаконять – їздити під прицілом камери будуть усі.

У Харкові понад 60% майбутніх водіїв від зйомки іспиту відмовляються. Пояснюють, що й так хвилюються, а з камерою почуваються некомфортно.

Читайте також: Як не провалити іспит з водіння: список помилок

"Відеореєстратор знімає вулицю та салон автомобіля. Ми сідаємо, починається іспит і камера вмикається. Відповідно, коли екзамен завершується – зйомка припиняється", – розповів адміністратор сервісного центру МВС в Харківській області Олексій Богдан.

Нововведення впровадили заради прозорості іспитів. Відеофіксація унеможливлює корупцію та дозволяє тому, хто не склав тест, оскаржити результати. Так працюють у США та Європі.

Людина, яка відмовиться, не зможе бути допущеною до здачі теоретичної та практичної частини іспиту,

– пояснив начальник Регіонального сервісного центру МВС Денис Бакумов.

В Україні камери вже встановили у 440 машинах. На Харківщині таких дев’ять. Поки нову систему тестують, відео іспиту зберігатимуть десять днів. Пізніше час збільшать.

Додамо, постанова Кабінету Міністрів України, у якій йдеться про зміни для водіїв та автошкіл, набрала чинності 19 жовтня.

Основні нововведення, які стосуються процедури підготовки водіїв: