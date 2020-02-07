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      Під прицілом камери: в Україні тестують нові правила складання іспитів для водіїв

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      Відтепер їзду учня записуватиме спеціальний відеореєстратор у салоні автомобіля, адже в Україні тестують нові правила складання іспиту для водіїв. Зараз від такої зйомки ще можна відмовитись, та коли процес узаконять – їздити під прицілом камери будуть усі.

      У Харкові понад 60% майбутніх водіїв від зйомки іспиту відмовляються. Пояснюють, що й так хвилюються, а з камерою почуваються некомфортно.

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      "Відеореєстратор знімає вулицю та салон автомобіля. Ми сідаємо, починається іспит і камера вмикається. Відповідно, коли екзамен завершується – зйомка припиняється", – розповів адміністратор сервісного центру МВС в Харківській області Олексій Богдан.

      Нововведення впровадили заради прозорості іспитів. Відеофіксація унеможливлює корупцію та дозволяє тому, хто не склав тест, оскаржити результати. Так працюють у США та Європі.

      Людина, яка відмовиться, не зможе бути допущеною до здачі теоретичної та практичної частини іспиту,
      – пояснив начальник Регіонального сервісного центру МВС Денис Бакумов.

      В Україні камери вже встановили у 440 машинах. На Харківщині таких дев’ять. Поки нову систему тестують, відео іспиту зберігатимуть десять днів. Пізніше час збільшать.

      Додамо, постанова Кабінету Міністрів України, у якій йдеться про зміни для водіїв та автошкіл, набрала чинності 19 жовтня. 

      Основні нововведення, які стосуються процедури підготовки водіїв:

      • дозволяється індивідуальний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв;
      • складається практичний іспит в територіальному центрі МВС, де успішно складено теоретичний іспит;
      • термін дії свідоцтва про закінчення автошколи – два роки, швидше було десять;
      • відеофіксація під час складання іспитів дозволяється;
      • свідоцтво про закінчення закладу з підготовки водіїв в паперовому вигляді випускникам автошкіл не видається, натомість його в електронному вигляді вносить заклад до Єдиного державного реєстру МВС
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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Транспорт Новини Херсона Міністерство внутрішніх справ
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