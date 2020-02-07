Під прицілом камери: в Україні тестують нові правила складання іспитів для водіїв
Відтепер їзду учня записуватиме спеціальний відеореєстратор у салоні автомобіля, адже в Україні тестують нові правила складання іспиту для водіїв. Зараз від такої зйомки ще можна відмовитись, та коли процес узаконять – їздити під прицілом камери будуть усі.
У Харкові понад 60% майбутніх водіїв від зйомки іспиту відмовляються. Пояснюють, що й так хвилюються, а з камерою почуваються некомфортно.
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"Відеореєстратор знімає вулицю та салон автомобіля. Ми сідаємо, починається іспит і камера вмикається. Відповідно, коли екзамен завершується – зйомка припиняється", – розповів адміністратор сервісного центру МВС в Харківській області Олексій Богдан.
Нововведення впровадили заради прозорості іспитів. Відеофіксація унеможливлює корупцію та дозволяє тому, хто не склав тест, оскаржити результати. Так працюють у США та Європі.
Людина, яка відмовиться, не зможе бути допущеною до здачі теоретичної та практичної частини іспиту,
– пояснив начальник Регіонального сервісного центру МВС Денис Бакумов.
В Україні камери вже встановили у 440 машинах. На Харківщині таких дев’ять. Поки нову систему тестують, відео іспиту зберігатимуть десять днів. Пізніше час збільшать.
Додамо, постанова Кабінету Міністрів України, у якій йдеться про зміни для водіїв та автошкіл, набрала чинності 19 жовтня.
Основні нововведення, які стосуються процедури підготовки водіїв:
- дозволяється індивідуальний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв;
- складається практичний іспит в територіальному центрі МВС, де успішно складено теоретичний іспит;
- термін дії свідоцтва про закінчення автошколи – два роки, швидше було десять;
- відеофіксація під час складання іспитів дозволяється;
- свідоцтво про закінчення закладу з підготовки водіїв в паперовому вигляді випускникам автошкіл не видається, натомість його в електронному вигляді вносить заклад до Єдиного державного реєстру МВС