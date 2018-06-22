Под Верховной Радой состоялся митинг за "традиционные ценности"

22 июня под Верховной Радой собрались активисты, они выступают в поддержку "христианских ценностей" в школе.

Об этом сообщает корреспондент 24 канала.

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Около 100 человек собрались под Верховной Радой с плакатами. На них написано: "Это предупредительный протест! Терпение украинцев на пределе!", "Украинская семья – мать, отец и ребенок", "Школа не место для сексуальных экспериментов", "Все вместе – за семью", "МОН не будет развращает наших детей", "МОН не вырезай папу и маму из учебников".

У очевидцев мероприятие вызвало улыбку.

Представители националистических и религиозных организаций выражают протест против инициативы Министерства образования и науки Украины, в которой планируют исключить из школьных учебников слово "родители". Вместе с этим хотят убрать слова "негры", "жиды" и "цыгане". МОН планирует это сделать в рамках антидискриминационной кампании.

Напомним, 8 июня конкурсная комиссия Министерства молодежи и спорта провела распределение бюджетных средств. Государственное финансирование суммарно почти полмиллиона гривен получили несколько проектов националистической организации "С14", еще 700 тысяч получила ОО "Голосеевская крыивка".