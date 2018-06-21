Турчинов прокомментировал гомофобные заявления своей жены

Секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал гомофобные высказывания его жены Анны и призывы правозащитников уволить ее из Национального педагогического университета имени Н. П. Драгоманова.

Об этом он написал на своей странице Facebook.

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Он выразил удивление, что правозащитники якобы выступают против свободы слова и против права на собственную позицию и мнение, отличное от их предубеждений.

"Отношение моей жены Анны Турчиновой к семейным ценностям и защите от нравственной деформации школьной программы – проявление ее христианской, гражданской и профессиональной позиции. Эта позиция полностью соответствует закону Божьему и Конституции Украины", – написал он.

В интервью "Общественному" Турчинова заявила о том, что ЛГБТ-люди являются "отклонением от нормы", гомосексуальность – болезнью, а дискриминации женщин в Украине не существует.

После этих заявлений правозащитные организации обратились к ректору педагогического университета имени Драгоманова в Киеве с просьбой уволить декана этого заведения и жену секретаря Совета национальной безопасности и обороны Анну Турчинову из-за ее заявлений.