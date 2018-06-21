10:15
21 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 16°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    15°C 12°C
  • воскресенье
    19°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кони Путина. Российский "мозг больного болельщика"
Вєсті Кремля
21:44, 20 июня
Вести.UA. Тайный Порошенко. Штраф за сексуальную ориентацию
Вєсті.UA
21:45, 20 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, 20 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Турчинов прокомментировал гомофобные заявления своей жены

319 Читати новину українською
Анна Турчинова
Анна Турчинова / Скриншот

Секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал гомофобные высказывания его жены Анны и призывы правозащитников уволить ее из Национального педагогического университета имени Н. П. Драгоманова.

Об этом он написал на своей странице Facebook.

Читайте также: Как меняется наш мир со скоростью 60 минут в час

Он выразил удивление, что правозащитники якобы выступают против свободы слова и против права на собственную позицию и мнение, отличное от их предубеждений.

"Отношение моей жены Анны Турчиновой к семейным ценностям и защите от нравственной деформации школьной программы – проявление ее христианской, гражданской и профессиональной позиции. Эта позиция полностью соответствует закону Божьему и Конституции Украины", – написал он.

В интервью "Общественному" Турчинова заявила о том, что ЛГБТ-люди являются "отклонением от нормы", гомосексуальность – болезнью, а дискриминации женщин в Украине не существует.

После этих заявлений правозащитные организации обратились к ректору педагогического университета имени Драгоманова в Киеве с просьбой уволить декана этого заведения и жену секретаря Совета национальной безопасности и обороны Анну Турчинову из-за ее заявлений.

Теги: Новости Украины Новости политики ЛГБТ Александр Турчинов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук