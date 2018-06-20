Правозащитники требуют освободить жену Турчинова из-за заявлений о секс-меньшинствах

Правозащитные организации обратились к ректору педагогического университета имени Драгоманова в Киеве с просьбой освободить декана этого заведения и жену секретаря Совета национальной безопасности и обороны Анну Турчинову из-за ее заявления.

Об этом говорится в открытом обращении правозащитных организаций Украины, которое опубликовал "Центр информации о правах человека".

Читайте также: Как меняется наш мир со скоростью 60 минут в час

"Госпожа Турчинова прибегла к антиконституционным, откровенно гомофобным, дискриминационным, ксенофобним и антинаучным утверждениям. Своими высказываниями она также нарушает принципы государственной политики в сфере образования и принципы образовательной деятельности (согласно ст. 6 Закона Украины "Об образовании")", – отметили правозащитники.

В интервью "Громадскому" Турчинова заявила о том, что ЛГБТ-люди являются "отклонением от нормы", гомосексуальность – болезнь, а дискриминации женщин в Украине не существует.

"Мы, представители правозащитных организаций Украины, выражаем свое возмущение гомофобними и дискриминационными заявлениями декана факультета естественно-географического образования и экологии Национального педагогического университета имени Н. П. Драгоманова Анны Турчиновой",

– говорится в заявлении.

Они выразили убеждение, что "человек, ответственный за образование будущих педагогов, должен понимать последствия распространения дискриминационной риторики и уважать человеческое достоинство и ценности прав человека, чтобы иметь возможность воспитывать в студентах уважение к Конституции и законам Украины, в частности, “Об образовании” и “О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине".

Правозащитники требуют от ректора университета имени Н.П. Драгоманова, профессора Виктора Петровича Андрущенко применить к Турчиновой дисциплинарное взыскание в виде увольнения.