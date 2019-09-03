Подадут закон об амнистии боевиков – и амнистия будет, – Береза о народовластии

В Верховной Раде 3 сентября большинством проголосовали за внесение в повестку дня сессии Рады законопроекта о народовластии. Он предусматривает возможность народу вносить свои законопроекты в парламент. Однако отсутствие пока процедуры такого законопроекта может привести к негативным последствиям в будущем.

Об этом в прямом эфире 24 канала отметил бывший народный депутат (2014 – 2019) Борислав Береза.

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"Идея сама есть. А процедура? Кто-то процедуру выписал? Нет, процедуры нет. А определение народа?", – подчеркнул он.

Бывший нардеп предположил, что впоследствии таким образом могут продвигать опасные для Украины законопроекты.

А вы знаете, что будет потом? Потом кто-то подаст закон, где будет амнистия для боевиков на Донбассе. Депутаты скажут: "А это народ хочет, это же не мы подали. Вы видите? Мы независимы. Мы не хотим, но народ требует. Мы же народные избранники. Мы должны голосовать". И будет амнистия. Так будет реализован план Штайнмайера. После этого будет еще одно – например, дать олигарху Петренко возможность единолично добывать янтарь. Это будет закон, который тоже подаст народ. И еще такие законы будут. Они будут выборочно приниматься. Но это же народ будет подавать,

– отметил Береза.

Также он добавил, что из-за этого может образоваться законодательный спам, которым предстоит уметь управлять. "И с ним должны работать еще комитеты, и комитеты должны проводить экспертизу, и еще антикоррупционный спектр. Это очень большой объем работы, которую должен кто-то делать за какие-то деньги. Где брать тех людей, где брать то время – большие вопросы", – пояснил бывший нардеп.

Что известно о законопроекте о народовластии

Законопроект в Раду внес Владимир Зеленский. За его внесение в повестку дня сессии Рады проголосовали 3 августа большинством голосов. Далее документ передадут на рассмотрение Конституционного суда.



Законопроект планируют реализовать, внеся изменения в 93-ю статью Конституции. В частности, добавить к ней слово "народ" и абзац: "Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией Украины и законами Украины".



Инициатива предусматривает, что украинский народ сможет подавать собственные законопроекты в парламент. Сейчас право подавать законопроекты в Верховную Раду принадлежит президенту, народным депутатам и Кабинета министров. Теперь список, вероятно, расширят, но до сих пор неизвестен механизм, по которому люди смогут подавать свои законопроекты.