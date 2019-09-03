Подадуть закон про амністію бойовиків – і амністія буде, – Береза про народовладдя

У Верховні Раді 3 вересня більшістю проголосували за внесення до порядку денного сесії Ради законопроєкту щодо народовладдя. Він передбачає можливість народу вносити свої законопроєкти до парламенту. Однак відсутність наразі процедури такого законопроєкту може призвести до негативних наслідків в майбутньому.

Про це в прямому ефірі 24 каналу зазначив колишній народний депутат (2014 – 2019 років) Борислав Береза.

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"Ідея сама є. А процедура є? Хтось процедуру виписав? Ні, процедури немає. А визначення народу?", – підкреслив він.

Колишній нардеп припустив, що згодом таким чином можуть просувати небезпечні для України законопроєкти.

А ви знаєте, що буде потім? Потім хтось подасть закон, де буде амністія для бойовиків на Донбасі. Депутати скажуть: "А це народ хоче, це ж не ми подали. Ви бачите? Ми незалежні. Ми не хочемо, але народ вимагає. Ми ж народні обранці. Ми повинні голосувати". І буде амністія. Так буде реалізовано план Штайнмайера. Після того буде ще одне – наприклад, дати олігарху Петренка можливість одноосібно видобувати бурштин. Це буде закон, який теж подасть народ. І ще такі закони будуть. Вони будуть вибірково прийматися. Але це ж народ буде подавати,

– наголосив Береза.

Також він додав, що через це може утворитися законодавчий спам, яким треба буде вміти управляти. "І з ним повинні працювати ще комітети, і комітети повинні проводити експертизу, і ще антикорупційний спектр. Це дуже великий обсяг роботи, яку повинен хтось робити за якісь гроші. Де брати тих людей, де брати той час – великі питання", – пояснив колишній нардеп.

Що відомо про законопроєкт щодо народовладдяЗаконопроєкт до Ради вніс Володимир Зеленський. За його внесення до порядку денного сесії Ради проголосували 3 серпня більшістю голосів. Далі документ передадуть на розгляд Конституційного суду.



Законопроєкт планують реалізувати, внісши зміни у 93-ю статтю Конституції. Зокрема, додати до неї слово "народ" та абзац: "Закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією України та законами України".



Ініціатива передбачає те, що український народ зможе подавати власні законопроєкти до парламенту. Наразі право подавати законопроєкти до Верховної Ради належить президентові, народним депутатам і Кабінету міністрів. Тепер список, ймовірно, розширять, але досі невідомий механізм, за яким люди зможуть подавати свої законопроєкти.