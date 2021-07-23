Президент в своем видеообращении поблагодарил украинских спортсменов, благодаря которым сине-желтый флаг увидели в разных уголках мира.

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И несмотря на то, что Олимпиада 2020 состоится при пустых трибунах, она "не будет иметь пустых сердец".

Ведь сердца всех украинцев будут полны поддержкой и верой в ваши победы. Подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы, – это эмоции от победы, гордость быть украинцем,

– подчеркнул Зеленский.

Он также верит, что в Токио совсем скоро засияют новые украинские звезды. Президент выразил веру в украинских спортсменов и пожелал им победы.

"Выше, быстрее, сильнее! И без травм!", – подытожил украинский лидер.

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Добавим, что 23 июля в Токио стартовала Олимпиада. Она продлится вплоть до 8 августа. Украину на XXXII летних Олимпийских играх представят 158 спортсменов в 25 видах спорта.