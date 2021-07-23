Президент у своєму відеозверненні подякував українським спортсменам, завдяки яким синьо-жовтий прапор побачили у різних куточках світу.
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І попри те, що Олімпіада 2020 відбудеться за порожніх трибун, вона "не матиме порожніх сердець".
Адже серця всіх українців будуть сповнені підтримкою й вірою у ваші перемоги. Подаруйте нам те, що дорожче за золото, срібло й бронзу, – це емоції від перемоги, гордість бути українцем,
– підкреслив Зеленський.
Він також вірить, що у Токіо зовсім незабаром засяють нові українські зірки. Президент висловив віру в українських спортсменів та побажав їм перемоги.
"Вище, швидше, сильніше! І без травм!", – підсумував український лідер.
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Додамо, що 23 липня у Токіо стартувала Олімпіада. Вона триватиме аж до 8 серпня. Україну на XXXII літніх Олімпійських іграх представлять 158 спортсменів 25 видах спорту.