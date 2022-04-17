Поэтому они в любой момент готовы дать отпор российским захватчикам. Ведь украинцы всегда готовы встречать даже незваных гостей. Детальнее о том, как проходят эти военные учения, рассказали на информационном портале Министерства обороны Украины.

К теме США рассматривают возможность тренировки украинских военных за рубежом

Большинство времени уходит на практику

Защитники Харькова по терробороне уже несут службу на блокпостах и ​​других позициях. Поэтому они проходят обучение не все одновременно, что позволяет подробнее проработать с каждым бойцом.

Тренировка территориальной обороны Харькова / Фото "Армияinform"

И инструкторы отмечают, что времени на разговоры нужно не много. Инструктаж длится всего несколько минут, а дальше все приступают к практике.

Харьковчане готовы "гостеприимно" встретить российских захватчиков, и "подарки" для незваных гостей уже готовы,

– написали в Минобороны.

В этот день происходило обучение для встречи врагов с разными гостинцами. В частности, овладели стрельбой из РПГ-7, нескольких видов стрелкового оружия, а также противотанковой установки "Метис".