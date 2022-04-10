США сосредоточились на том, чтобы помочь украинцам защититься и вернуть оккупированные территории. Об этом заявил советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Заметьте Администрация Байдена обещает предоставить Украине "еще больше оружия"

Тренировка за границей

Когда речь идет об обучении, США рассматривают системы определенной подготовки украинцев.

И мы говорим с ними о том, как это может работать за пределами страны,

– сказал Салливан.

Также США получают системы оружия от союзников и партнеров. Украинцы уже знают, как их использовать. К примеру, Словакия на этой неделе отправила систему ПВО С-300. Отправили ее, потому что Штаты были готовы предоставить аккумулятор Patriot.

Советник констатировал, важно, чтобы союзники и партнеры, которые имеют другие типы военной техники, направляли их для нужд украинцев.

Важно – Словакия и Германия предоставят Украине тяжелое оружие: