США зосередились на тому, щоб допомогти українцям захиститись та повернути окуповані території. Про це заявив радник Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван.

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Тренування за кордоном

Коли мовиться про навчання, США розглядають системи щодо певної підготовки українців.

І ми говоримо з ними про те, як це може працювати за межами країни,

– сказав Салліван.

Також США отримують системи зброї від союзників і партнерів. Українці вже знають, як їх використовувати. Наприклад, Словаччина цього тижня надіслала систему ППО С-300. Відправили її, бо Штати були готові надати акумулятор Patriot.

Радник констатував, важливо, аби союзники та партнери, які мають інші типи військової техніки, надсилали їх для потреб українців.

Важливо – Словаччина та Німеччина нададуть Україні важку зброю: