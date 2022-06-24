Но нужно понимать, что впереди нас ждет огромный объем работы. Те требования, которые нам выдвинула Еврокомиссия – это только первые домашние задания до начала переговоров по вступлению в ЕС.

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Переговоры возможны после завершения войны

А переговоры о членстве в Евросоюзе начнутся только после завершения войны, и именно тогда будет определен перечень структурных реформ и преобразований, которые могут открыть для нас членство в ЕС.

И поэтому я бы предостерег от завышенных ожиданий относительно быстрого вступления в ЕС. Подарков нам никто делать не будет.

Украина стала кандидатом на вступление в ЕС / Фото Офиса Президента Украины

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Мы получили новый статус

Как и нынешнее решение, не стало политическим подарком. Мы это добыли в борьбе. И чтобы стать членом Евросоюза, нам нужно будет продемонстрировать не только способность в сопротивлении российскому нашествию, но и способность осуществлять эффективные структурные реформы.

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