В воскресенье, 24 апреля, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха сумела уничтожить технику россиян.
Обратите внимание В течение месяца у ВСУ будет преимущество, и мы пойдем в наступление, – Арестович
Защитники Украины передали подарок врагу
Речь идет о вражеском БМП и машине из БК. Эта техника оккупантов больше не сможет опустошить территорию Украины.
Верьте в воинов, верьте в Вооруженные Силы Украины! Итого победим!,
– призывали военные.
Уничтожение техники врага:
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