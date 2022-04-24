У неділю, 24 квітня, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха зуміла знищити техніку росіян.

Зверніть увагу Впродовж місяця в ЗСУ буде перевага, і ми підемо в наступ, – Арестович

Захисники України передали подарунок ворогу

Йдеться про ворожий БМП та машину з БК. Ця техніка окупантів більше не зможе паплюжити територію України.

Вірте в воїнів, вірте в Збройні Сили України! Разом переможемо!,

– закликали військові.

Знищення техніки ворога:

https://fb.watch/cBk9zjWLnk/

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