У неділю, 24 квітня, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха зуміла знищити техніку росіян.
Зверніть увагу Впродовж місяця в ЗСУ буде перевага, і ми підемо в наступ, – Арестович
Захисники України передали подарунок ворогу
Йдеться про ворожий БМП та машину з БК. Ця техніка окупантів більше не зможе паплюжити територію України.
Вірте в воїнів, вірте в Збройні Сили України! Разом переможемо!,
– закликали військові.
Знищення техніки ворога:
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