Подарунок для топ-посадовців Януковича: гучні справи, які провалив Луценко

Нещодавно реформований український суд зняв арешт з 26 об'єктів нерухомості міністра-втікача Віталія Захарченка. Саме його беркутівці по-звірячому розігнали студентів в 2013 році, після чого, власне, почалася Революція гідності. Це – вже не перший випадок, коли гучні справи проти топ-корупціонерів Януковича із тріском провалюються.

Справа проти Захарченка

Суд повернув Захарченку 20 земельних ділянок, 3 будинки, а також квартиру з двома паркомісцями в елітному житловому комплексі Києва.

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Відзначились прокурори Луценка, які понад чотири роки нічого не робили у цій справі: вони просто не змогли довести судові, що майно пов'язане зі скандальним екс-міністром. До речі, прокурор Нескородяний, який ходить на суди в справі Захарченка, за 2017 рік заробив понад 400 тисяч гривень.

Хочу всіх заспокоїти: тут не йдеться про щось надзвичайне. Зараз ми аналізуємо рішення суду й впевнені, що найближчим часом знову накладемо арешт на це майно. Воно нікуди не втече,

– прокоментував генпрокурор Юрій Луценко.

Аналогічні заяви від Луценка звучали й щодо інших топ-посадовців Януковича, і завжди вони закінчувалися пшиком.

Справа проти Іванющенка

Наприклад, після того, як Юрій Іванющенко (це той, що Юра Єнакієвський – смотрящий Януковича за ключовими схемами) злетів з розшуку.



Іванющенка підозрювали в організації розтрати чужого майна та незаконному збагаченні

"Я впевнений, що ми зуміємо відновити розшук пана Іванющенка", – переконував генпрокурор. Звичайно, що він брехав й станом на зараз всі справи проти нього закриті.

Іванющенка зняли з розшуку й зараз він вільно подорожує світом. А нещодавно чи то продав, чи то переоформив маєток під Києвом. До речі, добудований вже після Революції гідності.



Маєток Юрія Іванющенка

Відповідальність за цю справу Луценко, звісно, покладав на суди – як і з нерухомістю Захарченко. От тільки у справі Іванющенка генпрокурор відверто брехав, адже суд закрив справу через те, що прокуратура не зробила за рік жодної слідчої дії.

Справа проти Бойка

"Вишки Бойка" – цю схему журналісти назвали іменем її ключового фігуранта Юрія Бойка. Тоді посадовці Януковича переплатили за дві бурові вежі 300 мільйонів доларів. В грудні 2017 року Бойко запитав у генпрокурора про результати розслідування найрезонансніших злочинів в Україні.

Пане Бойку, дозвольте мені не відповідати на ваше запитання, оскільки ми маємо конфлікт інтересів. Адже слідство щодо так званих вишок Бойка підходить до надання матеріалів на зняття депутатської недоторканності,

– відповів йому Луценко.

І після цієї чергової гучної заяви генпрокурора у Бойка все нормально. Вже за кілька місяців Луценко розповідав журналістам, що доказів причетності Бойка до схеми не має й взагалі не коректно називати її "вишками Бойка".

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Тож після Революції гідності один з ключових схематозників Януковича насолоджується життям в розкішному маєтку, який розташований майже у Києві й розкинувся він на півтора гектарах Дніпровського берега.



Маєток Юрія Бойка

До речі, добудовував цей маєток Бойко теж вже після Майдану й тепер балотується в Президенти України.

Справа проти Злочевського

Екс-міністр природних ресурсів Микола Злочевський – ще один топ-корупціонер, якого "відмазав" Луценко. За часів Януковича експерти оцінювали його статки у 636 мільйонів доларів.

Зараз же у нього майже у два з половиною рази більше грошей, ніж у 2013 році, коли він вперше потрапив у рейтинг найбагатших українців. Трапилося це через те, що прокурори взагалі не розслідували його злочини.

Коли ГПУ очолив Луценко, то справу Злочевського перекваліфікували з "незаконного збагачення та відмивання грошей Злочевським" у справу "про ухилення від сплати податків" бухгалтерки з його компанії. Це як перекваліфікувати убивства серійним маніяком на хуліганство п'яного студента.

Проста бухгалтерка відшкодувала державі 180 мільйонів гривень, написала заяву про звільнення від відповідальності й ГПУ закрило справу проти Злочевського.



Микола Злочевський

Його компанія переможно прозвітувала про "тісну співпрацю з генпрокуратурою", у результаті якої замість 23,5 мільйона доларів, заморожених лише у Великобританії, бюджет отримав третину – менше, ніж 7 мільйонів штрафу.

Луценко живе трішки скромніше, ніж Злочевський: у будинку в якихось 860 квадратних метрів під Києвом. Ліс, закрите містечко – ідилія.



Маєток українського генпрокурора

А записаний цей маєточок на тестя генпрокурора, який все життя трудився звичайним роботягою в невеличкому райцентрі.

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Це ще не всі приклади знищення генпрокурором Порошенка справ проти топ-корупціонерів Януковича. Поховання кожного такої справи було дуже якісно юридично оформлено й відбувалося з залученням реформованого Порошенком українського суду.

Такі складні схеми самі по собі не відбуваються. Це – результат політичних змов та банального продажу справ.