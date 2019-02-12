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      Подарунок для топ-посадовців Януковича: гучні справи, які провалив Луценко

      Право на достоинство 231 Читати новину українською

      Нещодавно реформований український суд зняв арешт з 26 об'єктів нерухомості міністра-втікача Віталія Захарченка. Саме його беркутівці по-звірячому розігнали студентів в 2013 році, після чого, власне, почалася Революція гідності. Це – вже не перший випадок, коли гучні справи проти топ-корупціонерів Януковича із тріском провалюються.

      Справа проти Захарченка

      Суд повернув Захарченку 20 земельних ділянок, 3 будинки, а також квартиру з двома паркомісцями в елітному житловому комплексі Києва.

       13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами – читайте в материале 24 канала.

      Відзначились прокурори Луценка, які понад чотири роки нічого не робили у цій справі: вони просто не змогли довести судові, що майно пов'язане зі скандальним екс-міністром. До речі, прокурор Нескородяний, який ходить на суди в справі Захарченка, за 2017 рік заробив понад 400 тисяч гривень.

       Хочу всіх заспокоїти: тут не йдеться про щось надзвичайне. Зараз ми аналізуємо рішення суду й впевнені, що найближчим часом знову накладемо арешт на це майно. Воно нікуди не втече,
      – прокоментував генпрокурор Юрій Луценко.

      Аналогічні заяви від Луценка звучали й щодо інших топ-посадовців Януковича, і завжди вони закінчувалися пшиком.

      Справа проти Іванющенка

      Наприклад, після того, як Юрій Іванющенко (це той, що Юра Єнакієвський – смотрящий Януковича за ключовими схемами) злетів з розшуку.

      Юрій Іванющенко
      Іванющенка підозрювали в організації розтрати чужого майна та незаконному збагаченні 

      "Я впевнений, що ми зуміємо відновити розшук пана Іванющенка", – переконував генпрокурор. Звичайно, що він брехав й станом на зараз всі справи проти нього закриті

      Іванющенка зняли з розшуку й зараз він вільно подорожує світом. А нещодавно чи то продав, чи то переоформив маєток під Києвом. До речі, добудований вже після Революції гідності. 

      Маєток Юрія Іванющенка
      Маєток Юрія Іванющенка

      Відповідальність за цю справу Луценко, звісно, покладав на суди – як і з нерухомістю Захарченко. От тільки у справі Іванющенка генпрокурор відверто брехав, адже суд закрив справу через те, що прокуратура не зробила за рік жодної слідчої дії.

      Справа проти Бойка

      "Вишки Бойка" – цю схему журналісти назвали іменем її ключового фігуранта Юрія Бойка. Тоді посадовці Януковича переплатили за дві бурові вежі 300 мільйонів доларів. В грудні 2017 року Бойко запитав у генпрокурора про результати розслідування найрезонансніших злочинів в Україні.

      Пане Бойку, дозвольте мені не відповідати на ваше запитання, оскільки ми маємо конфлікт інтересів. Адже слідство щодо так званих вишок Бойка підходить до надання матеріалів на зняття депутатської недоторканності,
      – відповів йому Луценко.

      І після цієї чергової гучної заяви генпрокурора у Бойка все нормально. Вже за кілька місяців Луценко розповідав журналістам, що доказів причетності Бойка до схеми не має й взагалі не коректно називати її "вишками Бойка".

      Читайте также: Як Юрій Бойко вийшов сухим з води навколо скандалу з "вишками"

      Тож після Революції гідності один з ключових схематозників Януковича насолоджується життям в розкішному маєтку, який розташований майже у Києві й розкинувся він на півтора гектарах Дніпровського берега.

      Маєток Юрія Бойка
      Маєток Юрія Бойка

      До речі, добудовував цей маєток Бойко теж вже після Майдану й тепер балотується в Президенти України.

      Справа проти Злочевського

      Екс-міністр природних ресурсів Микола Злочевський – ще один топ-корупціонер, якого "відмазав" Луценко. За часів Януковича експерти оцінювали його статки у 636 мільйонів доларів.

      Зараз же у нього майже у два з половиною рази більше грошей, ніж у 2013 році, коли він вперше потрапив у рейтинг найбагатших українців. Трапилося це через те, що прокурори взагалі не розслідували його злочини.

      Коли ГПУ очолив Луценко, то справу Злочевського перекваліфікували з "незаконного збагачення та відмивання грошей Злочевським" у справу "про ухилення від сплати податків" бухгалтерки з його компанії. Це як перекваліфікувати убивства серійним маніяком на хуліганство п'яного студента.

      Проста бухгалтерка відшкодувала державі 180 мільйонів гривень, написала заяву про звільнення від відповідальності й ГПУ закрило справу проти Злочевського.

      Микола Злочевський
      Микола Злочевський

      Його компанія переможно прозвітувала про "тісну співпрацю з генпрокуратурою", у результаті якої замість 23,5 мільйона доларів, заморожених лише у Великобританії, бюджет отримав третину – менше, ніж 7 мільйонів штрафу.

      Луценко живе трішки скромніше, ніж Злочевський: у будинку в якихось 860 квадратних метрів під Києвом. Ліс, закрите містечко – ідилія.

      Маєток Луценка
      Маєток українського генпрокурора

      А записаний цей маєточок на тестя генпрокурора, який все життя трудився звичайним роботягою в невеличкому райцентрі.

      Топ-5 скандальних помилок Порошенка, які обурили всю Україну – читайте в материале 24 канала

      Це ще не всі приклади знищення генпрокурором Порошенка справ проти топ-корупціонерів Януковича. Поховання кожного такої справи було дуже якісно юридично оформлено й відбувалося з залученням реформованого Порошенком українського суду.

      Такі складні схеми самі по собі не відбуваються. Це – результат політичних змов та банального продажу справ. 

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      Автор: Виталий Шабунин
      Теги: Новости Украины Видеоблоги Криминальные новости Юрий Бойко ГПУ Юрий Луценко Право на достоинство
      Источник: 24 канал
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