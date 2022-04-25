Финальной версии этой законодательной инициативы пока нет, но заявки на возмещение можно подавать. О том, какую сумму компенсации смогут получить украинцы, что нужно доработать в законопроекте и почему эти инициативы пока не слишком реалистичны, сайту 24 канала рассказал управляющий партнер Адвокатского объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры", кандидат юридических наук Александр Лещенко.

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Что предлагает законодательство

По словам Александра Лещенко, профильными министерствами еще не утверждался правовой акт, которым регулировался порядок возмещения ущерба имуществу, причиненному в результате боевых действий. Существующие правила (постановление КМУ №767) были поддержаны еще в 2020 году и изменения в него правительством не вносились. Впрочем, 26 марта 2022 правительство приняло постановления.

Утверждение этих нормативно-правовых актов – это определенное продвижение со стороны государства к соответствующим механизмам компенсации поврежденного имущества, впрочем, оно не является залогом даже надежды на такую ​​компенсацию, и на то есть ряд объективных причин.

В настоящее время существующие нормативно-правовые акты не совершенны. Пока отсутствует и нормативно-правовой акт, которым определялась методика определения стоимости поврежденного военными действиями имущества, а значит этот вопрос однозначно станет предметом ряда судебных споров. На практике могут возникать вопросы относительно юридической оценки полного уничтожения имущества (а следовательно, соответственно в реестре следует производить государственную регистрацию прекращения права собственности) или частичного уничтоженного имущества (которое возможно восстановить). Важно и то, что размер компенсации ограничен суммой 300 тысяч гривен за один объект недвижимого имущества,

– объяснил Лещенко.

Для того чтобы получить компенсацию, нужно собрать немало документов и доказательств / Фото 24 канал

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Алгоритм действий для получения компенсации от государства

Адвокат пояснил, что в первую очередь физическим лицам (о юридических лицах в соответствующем порядке речь не идет) следует подать заявление (уведомление) с информацией о поврежденном и/или уничтоженном имуществе.

Пока есть два способа подачи заявки на возмещение:

программными средствами Единого государственного вебпортала услуг, в частности с использованием программного приложения Дия (сразу делаем оговорку, что фактически юридические лица такое заявление этим путем сделать не могут);

через администратора Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ);

через нотариусов (на момент осуществления этого комментария отсутствует реальный механизм сообщения о поврежденном или уничтоженном имуществе).

В этом сообщении должна быть следующая информация:

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика лица (в случае подания с использованием мобильного приложения или портала Дия) или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карты налогоплательщика и сообщили об этом соответствующему государственному органу и имеют отметку в паспорте – при подаче через портал Дия);

контактные данные лица (номер телефона, адрес электронной почты, другие средства связи (при наличии);

сведения о недвижимом имуществе:

тип объекта недвижимого имущества (квартира, другие жилые помещения в здании, частный жилой дом, садовый и дачный дом);

регистрационный номер недвижимого имущества согласно сведениям из Государственного реестра прав на недвижимое имущество (при наличии);

общая площадь недвижимого имущества. В случае отсутствия точной информации по общей площади недвижимого имущества указывается ориентировочная площадь;

адрес (местонахождение) недвижимого имущества;

информация о том, что недвижимое имущество является объектом культурного наследия (при необходимости);

сведения о количестве лиц, проживающих в недвижимом имуществе;

сведения о повреждении или уничтожении недвижимого имущества (дата и ориентировочное время наступления события, описание повреждения, фото-, видеофиксация (при наличии).

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К соответствующему уведомлению следует, по нашему мнению, присоединять в сканируемом виде соответствующие документы, подтверждающие каждое из предусмотренных обстоятельств. С видеофайлами и фотографиями следует учитывать ограниченную способность приложения Дия отправлять соответствующие электронные файлы,

– посоветовал Лещенко.

Ответственными за определение причиненного ущерба являются областные и городские государственные администрации, а на период военного положения – военные администрации. Методика определения размера убытков Минрегиона и Минреинтеграции не утверждена.

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Как получить компенсацию

Для получения денежной компенсации необходимо провести обследование разрушенного или поврежденного недвижимого имущества. Для этого следует обратиться с заявлением о проведении обследования в органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия – в соответствующие военно-гражданские администрации населенных пунктов по месту нахождения имущества.

К заявлению следует добавить копии паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) или документа, удостоверяющего личность, и копии документов, подтверждающих права собственности на уничтоженное имущество.

По результатам обследования комиссия по обследованию составляет акт обследования в двух экземплярах, один из которых предоставляется заявителю или его представителю. В случае несогласия с заключением комиссии по обследованию заявитель имеет право на повторное обследование (пересмотр заключения) комиссией,

– подчеркнул адвокат.

По его словам, заявитель или его представитель также имеют право предоставить комиссии по обследованию экспертные заключения, отчеты или другие документы специалистов проектных и научно-исследовательских организаций и других хозяйствующих субъектов, имеющих право на осуществление строительно-технической экспертизы и/или технической инвентаризации. объектов недвижимого имущества.

Обратите внимание: такие документы обязательны для учета комиссией по обследованию при составлении акта обследования.

После этого владельцу имущества выдадут справку. Тогда заявителю следует внести сведения о прекращении права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество на уничтоженное имущество (в случае его полного уничтожения) или в соответствующем разделе внести сведения о повреждениях и описать их.

Как видим, существующие порядки имеют существенные недостатки в первую очередь, это связано с ограниченным размером компенсации, которые фактически в некоторых случаях даже не будут покрывать реальный размер ущерба. Надеемся, что разработка и утверждение указанной методики будет предоставлена ​​соответствующим экспертам, из-за чего и не понятно какой размер компенсации следует ожидать потерпевшим,

– добавил Александр Лещенко.

Украинцы могут получить компенсацию за разрушенное имущество / Фото Getty Images

Важным также является вопрос Европейского суда по правам человека. По словам специалиста, во всех случаях шансы получить компенсацию физическим и юридическим лицам незначительны. Для того чтобы был положительный результат, необходимо инициировать соответствующие юридические процедуры и механизмы, направленные на сбор доказательств и доказательство обстоятельств, подлежащих доказыванию.

В дальнейшем получение решения национального суда, что не означает автоматическую компенсацию с учетом исключения России из членов Совета Европы и денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Итак, констатируем, что эффективный способ защиты и восстановления нарушенных прав в Украине отсутствует. Ущерб, причиненный имуществу физических и юридических лиц до 16 сентября 2022 года, может быть возмещен в рамках обращения в Европейский суд по правам человека или другим международным учреждениям,

– подытожил эксперт.