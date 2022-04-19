Люди, чьи дома и квартиры уничтожили или повредили в результате военных действий, могут подать заявление на портале Дия.
Важно Тысячи заявок ежедневно, – Федоров рассказал, как приложение єВорог помогает выявить оккупантов
Кроме того, услугой могут пользоваться работники Центров предоставления административных услуг и нотариусы. Они будут помогать подавать заявления украинцам, которые не могут сделать это самостоятельно.
Как подать заявление
- Авторизуйтесь на портале – ссылка здесь.
- Заполните форму.
- Проверьте информацию и отправьте сообщение.
Тогда остается ждать информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которая будет определена правительством.
В случае, если уже подали заявление о поврежденном имуществе в приложении Дия, то на портале второй раз это делать уже не нужно.
Интересно – как подать заявку о поврежденном имуществе в Дие: смотрите видео