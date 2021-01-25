Подавление протестов за Навального: в ПАСЕ пригрозили России "юридическими выводами"
В ПАСЕ уже отреагировали на подавление протестов в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Обещают "юридические заключения".
Источник: Парламентская ассамблея Совета Европы
По этому поводу высказались докладчица ПАСЕ по политическим заключенным в России Сунна Еварсдоттир и докладчик по отравлению Навального Жак Мэр.
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Что заявили в ПАСЕ
- Мэр подчеркнул, что глубоко обеспокоен задержанием мирных протестующих. При этом он отметил применение силы к митингующим.
- Еварсдоттир подчеркнула, что действия властей рф несовместимы с уважением к демократическому плюрализму и политическим свободам.
- По словам политика, большинство задержанных могут считаться политическими заключенными prima facie.
- Оба пообещали сделать определенные "юридические выводы".
- В ПАСЕ призвали освободить всех задержанных, ведь они защищены Европейской конвенцией по правам человека.
Протесты в России: коротко
- Протесты вспыхнули 23 января из-за содержания в СИЗО Навального.
- Оппозиционеру хотят изменить условный срок по делу "Ив-Роше" на реальный.
- Во время митингов задержали более 3,5 тысячи человек. К ним применяли грубую силу.
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