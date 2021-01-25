В ПАСЕ уже отреагировали на подавление протестов в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Обещают "юридические заключения".

Источник: Парламентская ассамблея Совета Европы По этому поводу высказались докладчица ПАСЕ по политическим заключенным в России Сунна Еварсдоттир и докладчик по отравлению Навального Жак Мэр. Читайте также Украинская делегация обжаловала полномочия России в ПАСЕ Что заявили в ПАСЕ Мэр подчеркнул, что глубоко обеспокоен задержанием мирных протестующих. При этом он отметил применение силы к митингующим.

Еварсдоттир подчеркнула, что действия властей рф несовместимы с уважением к демократическому плюрализму и политическим свободам.

По словам политика, большинство задержанных могут считаться политическими заключенными prima facie.

Оба пообещали сделать определенные "юридические выводы".

В ПАСЕ призвали освободить всех задержанных, ведь они защищены Европейской конвенцией по правам человека. Обратите внимание! Зимняя сессия ПАСЕ продлится в течение 25 – 29 февраля. Протесты в России: коротко Протесты вспыхнули 23 января из-за содержания в СИЗО Навального.

Оппозиционеру хотят изменить условный срок по делу "Ив-Роше" на реальный.

Во время митингов задержали более 3,5 тысячи человек. К ним применяли грубую силу.