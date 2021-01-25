Придушення протестів за Навального: в ПАРЄ пригрозили Росії "юридичними висновками"
У ПАРЄ вже відреагували на придушення протестів у Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Обіцяють "юридичні висновки".
Джерело: Парламентська асамблея Ради Європи
З цього приводу висловились доповідачка ПАРЄ щодо політичних ув'язнених в Росії Сунна Еварсдоттір і доповідач щодо отруєння Навального Жак Мер.
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Що заявили в ПАРЄ
- Мер наголосив, що глибоко стурбований затриманням мирних протестувальників. При цьому він відзначив застосування сили до мітингувальників.
- Еварсдоттір підкреслила, що дії російської влади несумісними з повагою до демократичного плюралізму та політичних свобод.
- За словами політикині, більшість затриманих можуть вважатись політичними в'язнями prima facie.
- Обоє пообіцяли зробити певні "юридичні висновки".
- У ПАРЄ закликали звільнити усіх затриманих, адже вони захищені Європейською конвенцією з прав людини.
Протести в Росії: коротко
- Протести спалахнули 23 січня через утримання в СІЗО Навального.
- Опозиціонеру хочуть змінити умовний термін у справі "Ів-Роше" на реальний.
- Під час мітингів затримали понад 3,5 тисячі людей. До них застосовували грубу силу.
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