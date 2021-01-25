У ПАРЄ вже відреагували на придушення протестів у Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Обіцяють "юридичні висновки".

Джерело: Парламентська асамблея Ради Європи З цього приводу висловились доповідачка ПАРЄ щодо політичних ув'язнених в Росії Сунна Еварсдоттір і доповідач щодо отруєння Навального Жак Мер. Читайте також Українська делегація оскаржила повноваження Росії у ПАРЄ Що заявили в ПАРЄ Мер наголосив, що глибоко стурбований затриманням мирних протестувальників. При цьому він відзначив застосування сили до мітингувальників.

Еварсдоттір підкреслила, що дії російської влади несумісними з повагою до демократичного плюралізму та політичних свобод.

За словами політикині, більшість затриманих можуть вважатись політичними в'язнями prima facie.

Обоє пообіцяли зробити певні "юридичні висновки".

У ПАРЄ закликали звільнити усіх затриманих, адже вони захищені Європейською конвенцією з прав людини. Зверніть увагу! Зимова сесія ПАРЄ триватиме протягом 25 – 29 лютого. Протести в Росії: коротко Протести спалахнули 23 січня через утримання в СІЗО Навального.

Опозиціонеру хочуть змінити умовний термін у справі "Ів-Роше" на реальний.

Під час мітингів затримали понад 3,5 тисячі людей. До них застосовували грубу силу.