Ужасную ложь президент Украины прокомментировал 4 апреля. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.

Отметьте Пропагандисты изменили тактику: как российские и мировые СМИ реагируют на зверства в Буче

Пытаются скрыть вину россиян

Глава государства акцентировал внимание на том, что всему миру уже известно, кто именно совершал зверства в отношении мирных людей на Киевщине. Поэтому пропагандисты никого уже не смогут убедить в том, что сотни убитых и замученных якобы "фейк".

По словам президента, после огласки этих событий, оккупанты могут по-другому относиться к военным преступлениям на другой территории, куда они зашли. Они будут "опережать" все зверства, чтобы выдать их за преступления ВСУ.

Запустили лживую кампанию о Мариуполе

Поэтому кремлевские сливные бачки информации уже запускают новую лживую кампанию. Они пытаются скрыть вину россиян в массовых убийствах гражданских людей в Мариуполе.

Они сделают десятки постановочных интервью, перемонтированных записей, будут специально убивать людей так, чтобы это выглядело, будто их убил кто-то другой.

– сказал Владимир Зеленский.

Следует отметить, что пропагандисты уже меняли свою "позицию" по поводу ужасных событий в Буче, Гостомеле и Ирпене. Сначала они говорили, что якобы на фото и видео нанятые актеры.

Однако после бурной реакции всего мира, ручным "скабеевым" пришла новая методичка. Теперь они утверждают, что убийства были, но это делали украинские военные.

Президент подчеркнул, что это уже никого и ни в чем не убедит. Поэтому единственное, что делают российские пропагандисты – нарабатывают на приговор будущего трибунала. Такого, что "будет подобным приговору Юлиусу Штрайхеру, одному из идеологов нацизма".

Ночное обращение президента Украины за 4 апреля: смотрите видео