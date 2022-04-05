Жахливу брехню президент України прокоментував 4 квітня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення.

Зауважте Пропагандисти змінили тактику: як російські та світові ЗМІ реагують на звірства у Бучі

Намагаються заховати провину росіян

Глава Держави акцентував на тому, що всьому світові вже відомо, хто саме чинив звірства щодо мирних людей на Київщині. Тому пропагандисти нікого вже не зможуть переконати у тому, що сотні вбитих і закатованих нібито "фейк".

За словами президента, після розголосу цих подій, окупанти можуть по-іншому ставитися до військових злочинів на іншій території, куди вони зайшли. Вони будуть "випереджати" всі звірства, щоб видати їх за злочини ЗСУ.

Запустили брехливу кампанію про Маріуполь

Тому кремлівські зливні бачки інформації вже запускають нову брехливу кампанію. Вони намагаються заховати провину росіян у масових вбивствах цивільних людей у Маріуполі.

Вони зроблять десятки постановочних інтервʼю, перемонтованих записів, будуть спеціально вбивати людей так, щоб це виглядало, ніби їх убив хтось інший,

– сказав Володимир Зеленський.

Слід зауважити, що пропагандисти вже змінювали свою "позицію" щодо жахливих подій у Бучі, Гостомелі та Ірпені. Спершу вони казали, що нібито на фото та відео найняті актори.

Проте після бурхливої реакції всього світу, ручним "скабєєвим" прийшла нова методичка. Тепер вони переконують, що вбивства були, але це робили українські військові.

Президент наголосив, що це вже нікого та ні в чому не переконає. Тому єдине, що роблять російські пропагандисти – напрацьовують на вирок майбутнього трибуналу. Такого, що "буде подібним до вироку Юліусу Штрайхеру, одному з ідеологів нацизму".

Нічне звернення президента України за 4 квітня: дивіться відео