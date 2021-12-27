Медика из французского региона Овернь-Рона-Альпы наказали штрафом на 40 тысяч евро. Врача и его сына обвинили в подделке 35 сертификатов о прививках. Он уже достиг пенсионного возраста, однако занимал должность в доме для пожилых людей.
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Медик подделывал сертификаты вместе с сыном
Медик признал, что используя собственный доступ к системе помог получить фальшивые сертификаты ряду людей, сыну и себе в частности. Это произошло после того, как информация о подделке сертификатов выплыла.
Во время допроса он оправдывал свое решение "недоверием к вакцинам". Злоумышленнику запретили работать медиком следующие 5 лет и приговорили к:
- условному сроку – 6 месяцев лишения свободы;
- штрафу в размере 40 тысяч евро.
Сына, который помогал отцу с бизнесом", наказали штрафом в размере 3000 евро, из которых 1500 – условно.
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Поддельные сертификаты COVID во Франции: кратко
- Во Франции выявили несколько тысяч поддельных сертификатов вакцинации против COVID-19, которые используются в стране.
- Вскоре Франция начала расследование в отношении 400 сетей, которые выдают фальшивые сертификаты прививки против коронавируса.
- Некоторые расследования по подделке связаны непосредственно с медицинскими работниками.
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