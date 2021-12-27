Медика з французького регіону Овернь-Рона-Альпи покарали штрафом на 40 тисяч євро. Лікаря та його сина звинуватили у підробці 35 сертифікатів про щеплення. Він вже досяг пенсійного віку, проте обіймав посаду в будинку для літніх людей.

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Медик підробляв сертифікати разом з сином

Медик визнав, що використовуючи власний доступ до системи допоміг отримати фальшиві сертифікати низці людей, синові і собі зокрема. Це сталося після того, як інформація про підроблення сертифікатів випливла.

Під час допиту він виправдовував своє рішення "недовірою до вакцин". Зловмиснику заборонили працювати медиком наступні 5 років та засудили до:

умовного терміну – 6 місяців позбавлення волі;

штрафу у розмірі 40 тисяч євро.

Сина, який допомагав батьку з "бізнесом", покарали штрафом у розмірі 3000 євро, з яких 1500 – умовно.

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Підроблені COVID-сертифікати у Франції: коротко

У Франції виявили кілька тисяч підроблених сертифікатів вакцинації проти COVID-19, які використовуються у країні.

Невдовзі Франція розпочала розслідування щодо 400 мереж, які видають фальшиві сертифікати щеплення проти коронавірусу.

Деякі розслідування з підробки пов'язані безпосередньо з медичними працівниками.

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