Заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич розповіла, що українське МОЗ уже мало нараду з європейськими фахівцями, наразі у відомстві очікують офіційного рішення від країн ЄС, і далі таким же чином планують впроваджувати на рівні України.

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Національна технічна група експертів з питань імунізації обговорить питання і схвалить рішення на засіданні штабу з вакцинокерованих інфекцій МОЗ, і відповідно буде нормативно врегульовано постановою уряду,

– розповіла Карчевич.

Водночас! Європейська комісія ще вчора повідомила про намір скоротити дію COVID-сертифікату для подорожей до 9 місяців після останнього щеплення.

Якщо сертифікат уже згенерований

Також заступниця розповіла, що для тих людей, які вже мають згенеровані цифрові сертифікати після повного курсу вакцинації, то вони будуть чинними, але в межах того терміну придатності, який буде визначений на рівні країн ЄС.

Вона додала, що якщо у громадянина термін дії COVID-сертифікату, отриманого після другої дози, становитиме більше 270 днів, то людина можна перетнути кордони країн ЄС в межах тих обмежень, які встановлені на рівні кожної окремої країни.

Якщо буде умова в'їзду з терміном дії сертифікату 270 днів, якщо у людини буде прострочений цей термін, вона не зможе потрапити на територію цієї країни за COVID-сертифікатом,

– додала Карчевич.

Умови бустерної вакцинації

Заступниця міністра також розповіла, що 10 січня Єврокомісія планує розглядати питання щодо бустерної дози вакцини проти COVID-19.

Попередні рекомендації Європейського центру профілактики і контролю захворювань свідчать, що додаткові дози можна робити не пізніше ніж через 6 місяців після стандартного курсу вакцинації.

У ЄС також повідомляли, що після бустерної вакцинації термін дії COVID-сертифіката буде продовжений без встановленого ліміту, адже наразі немає достатньо даних про тривалість захисту після додаткового щеплення.