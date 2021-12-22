Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич рассказала, что у украинского Минздрава уже было совещание с европейскими специалистами, сейчас в ведомстве ожидают официального решения от стран ЕС, и далее таким же образом планируют внедрять на уровне Украины.

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Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации обсудит вопрос и вынесет решение на заседании штаба по вакциноуправляемым инфекциям Минздрава, и соответственно будет нормативно урегулирован постановлением правительства,

– рассказала Карчевич.

Вместе с тем! Европейская комиссия еще вчера сообщила о намерении сократить действие COVID-сертификата для путешествий до 9 месяцев после последней прививки.

Если сертификат уже сгенерирован

Также заместитель рассказала, что для тех людей, которые уже имеют сгенерированные цифровые сертификаты после полного курса вакцинации, то они будут в силе, но в пределах того срока, который будет определен на уровне стран ЕС.

Она добавила, что если у гражданина срок действия COVID-сертификата, полученного после второй дозы, составит более 270 дней, то человек может пересечь границы стран ЕС в рамках тех ограничений, которые установлены на уровне каждой отдельной страны.

Если будет условие въезда со сроком действия сертификата 270 дней, если у человека будет просрочен этот срок, он не сможет попасть на территорию этой страны по COVID-сертификату,

– добавила Карчевич.

Условия бустерной вакцинации

Заместитель министра также рассказала, что 10 января Еврокомиссия планирует рассматривать вопрос о бустерной дозе вакцины против COVID-19.

Предварительные рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний свидетельствуют, что дополнительные дозы можно делать не позднее чем через 6 месяцев после стандартного курса вакцинации.

В ЕС также сообщали, что после бустерной вакцинации срок действия COVID-сертификата будет продлен без установленного лимита, ведь в настоящее время нет достаточно данных о длительности защиты после дополнительной вакцинации.