Поддержат ли украинцы Яценюка на выборах: мнение эксперта

Политическая сила Арсения Яценюка "Народный фронт" состоит из очень серьезных и влиятельных людей, к примеру, туда входит министр внутренний дел Арсен Аваков, которого называют "вторым человеком в государстве". Однако у политической силы Яценюка очень низкий рейтинг.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический обозреватель Леонид Швец.

Читайте также: Поражает абсурдом: как Яценюк опустошает карманы украинцев на пиар перед выборами

"Можно проследить, что в президентских рейтингах нет никакой политической силы Яценюка. Если завтра будут скорые выборы, то "Народный фронт" имеет менее 1% поддержки. Что интересно, выдуманные партии Вакарчука, Зеленского имеют высокие рейтинги, а реальная организация "Народный фронт" не имеет никакой поддержки", – сказал Швец.

Напомним, следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, если бы выборы проходили в ноябре, то 21,2% среди тех, кто определился со своим выбором, отдали бы свой голос за Тимошенко, 14,6% – за Зеленского, 11,6% – за Порошенко, 11% за Бойко, 8,7% – за Ляшко, 8,2% – за Гриценко, 3,8% – за Вакарчука, 2,2% – за Садового.