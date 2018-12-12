Чи підтримають українці Яценюка на виборах: думка експерта

Політична сила Арсенія Яценюка "Народний фронт" складається з дуже серйозних та впливових людей, до прикладу, туди входить міністр внутрішній справ Арсен Аваков, якого називають "другою людиною в державі". Однак партія Яценюка має дуже низький рейтинг.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач Леонід Швець.

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"Можна простежити, що у президентських рейтингах немає жодної політичної сили Яценюка. Якщо завтра будуть швидкі вибори, то "Народний фронт" має менше як 1% підтримки. Що цікаво, видумані партії Вакарчука, Зеленського мають високі рейтинги, а реальна організація "Народний фронт" немає жодної підтримки", – сказав Швець.

Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, якби вибори відбувалися у листопаді, то 21,2% серед тих, хто визначився зі своїм вибором, відділи б свій голос за Тимошенко, 14,6% – за Зеленського, 11,6% – за Порошенка, 11% за Бойка, 8,7% – за Ляшка, 8,2% – за Гриценка, 3,8% – за Вакарчука, 2,2% – за Садового.