Поддерживаете ли вы отставку Авакова: опрос

Политики, общественные активисты и журналисты требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова из-за последних преступления с участием сотрудников полиции. 24 канал предлагает высказать мнение об отставке Авакова в опросе.

В течение короткого промежутка в Украине произошло несколько ужасных событий. В Кагарлыке полицейские изнасиловали женщину, а в Броварах произошла стрельба. Кроме того, есть еще много дел, которые до сих пор не раскрыты, отмечает 24 канал.

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Политическая партия "Голос" требует отставки руководства МВД и Нацполиции, ведь последние преступные действия, которые произошли в Кагарлыке – требуют наказания правоохранительных органов. Также общественные активисты и журналисты требуют немедленной отставки Арсена Авакова за его бездеятельность.

А что вы думает по этому поводу?

Что известно о стрельбе в Броварах:

Инцидент произошел утром 29 мая 2020 года в городе Бровары Киевской области. В нем приняли участие около 100 человек, которые, как оказалось, занимаются пассажирскими перевозками. Некоторые из них – нелегально.

Полиция задержала 20 участников инцидента. Известно о, по меньшей мере, 3 раненых. По факту хулиганства открыли уголовное производство. По информации полиции, некоторые участники стрельбы прибыли из других регионов Украины.

Что известно об изнасиловании в Кагарлыке:

Утром 25 мая стало известно, что сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции (Киевская область) по подозрению в изнасиловании.

Задержали их после того, как 24 мая в больницу обратилась женщина. Она заявила об избиении и изнасиловании. Оказалось, что 23 мая ее вызвали в полицию на допрос. Там правоохранители приковали его наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а затем изнасиловали.

Двух полицейских сразу задержали. Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили. Все отделения Кагарлыкской полиции, где они работали, отстранили.

Громкие преступления с участием полиции / Инфографика 24 канала