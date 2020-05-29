Чи підтримуєте ви відставку Авакова: опитування

Політики, громадські активісти та журналісти вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова через останні злочини за участі співробітників поліції. 24 канал пропонує висловити думку щодо відставки Авакова в опитуванні.

Протягом короткого проміжку в Україні сталося декілька жахливих подій. У Кагарлику поліцейські зґвалтували жінку, а в Броварах сталася стрілянина. Крім того, є ще багато справ, які досі не розкриті, зазначає 24 канал.

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Політична партія "Голос" вимагає відставки керівництва МВС та Нацполіції, адже останні злочинні дії, які відбулися в Кагарлику – потребують покарання у правоохоронних органах. Також громадські активісти та журналісти вимагають негайної відставки Арсена Авакова за його бездіяльність.

А що ви думає з цього приводу?

Що відомо про стрілянину у Броварах:

Інцидент трапився вранці 29 травня 2020 року у місті Бровари, що на Київщині. У ній взяли участь приблизно 100 людей, які, як виявилось, займаються пасажирськими перевезеннями. Деякі з них – нелегально.

Поліція затримала 20 учасників інциденту. Відомо про щонайменше 3 поранених. За фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження. За інформацією поліції, деякі учасники стрілянини прибули з інших регіонів України.

Що відомо про зґвалтування у Кагарлику:

Вранці 25 травня стало відомо, що співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київщина) за підозрою у зґвалтуванні.

Затримали їх після того, як 24 травня до лікарні звернулася жінка. Вона заявила про побиття та зґвалтування. Виявилося, що 23 травня її викликали в поліції на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.

Двох поліцейських одразу затримали. Це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили. Все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, відсторонили.

Гучні злочини за участі поліції / Інфографіка 24 каналу