Поддерживаете ли вы отстранение Супрун с должности? Опрос

Ульяне Супрун запретили исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Такое решение принял Окружной административный суд Киева. По представлению депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука.

Супрун является одной из самых радикальных реформаторов в украинской политике. У нее есть много сторонников, но есть и немало откровенных врагов. А вы поддерживаете отставку Супрун?