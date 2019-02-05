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      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
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      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Чи підтримуєте ви відсторонення Супрун з посади? Опитування

      232 Читать новость на русском
      Ви підтримуєте її?
      Ви підтримуєте її? / УНІАН

      Уляні Супрун заборонили виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України. Таке рішення прийняв Окружний адміністративний суд Києва. За поданням депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігора Мосійчука.

      Супрун є однією з найрадикальніших реформаторок в українській політиці. У неї є багато прихильників, але є й чимало відвертих ворогів. А ви підтримуєте відставку Супрун?

       
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      Теги: Міністерство охорони здоров’я Новини політики Уляна Супрун Опитування 24 Ігор Мосійчук Радикальна партія
      Джерело: 24 канал
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