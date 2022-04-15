Предатель помогал россиянам на временно оккупированной территории в Бучанском районе. Это продолжалось 26 – 31 марта.

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По данным следствия, 39-летний житель Киевщины осуществлял активную системную передачу материальных ресурсов вооруженным и военизированным формированием России,

– говорится в сообщении.

Коллаборант давал оккупантам продукты, позволял находиться и питаться в своем доме и поддерживал вражеские действия.

Полицейские провели обыски в помещении предателя. Там они обнаружили флаг страны-агрессора.

Мужчине объявили подозрение по статье "коллаборационная деятельность". Ему может грозить заключение до 5 лет.

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