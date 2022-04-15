Специальную операцию по задержанию ранее судимого местного жителя провели сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления областного главка. Привлекали бойцов роты полиции особого назначения и взрывотехнической службы.

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В Кропивницком полицейские изъяли у мужчины много оружия

Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли:

2 ручных противотанковыех гранатомета,

3 винтовки с оптическим прицелом,

2 карабина,

4 автомата,

3 пистолета,

5 ручных гранат и запалы к ним,

примерно 5 тысяч патронов разных калибров,

дымовые шашки,

подрыватели,

самодельные взрывные устройства,

глушители к оружию,

оптические устройства,

магазины для различных видов оружия,

тактическое снаряжение,

балаклавы,

комплектующие к оружию.

Правоохранители задержали 50-летнего владельца указанного арсенала. Изъятые вещественные доказательства были направлены для проведения экспертиз. Полицейские продолжают расследование уголовного производства.

В Кропивницком у мужчины изъяли склад оружия / Фото Нацполиции

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