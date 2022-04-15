Спеціальну операцію зі затримання раніше судимого місцевого жителя провели співробітники управління карного розшуку та слідчого управління обласного главку. Залучали також бійців роти поліції особливого призначення та вибухотехнічної служби.

Читайте також Поліція затримала зрадника з Бучі: разом із ворогом бив та залякував місцевих

У Кропивницькому поліцейські вилучили в чоловіка багато зброї

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили:

2 ручні протитанкові гранатомети,

3 гвинтівки з оптичним прицілом,

2 карабіни,

4 автомати,

3 пістолети,

5 ручних гранат та запали до них,

приблизно 5 тисяч набоїв різних калібрів,

димові шашки,

підривачі,

саморобні вибухові пристрої,

глушники до зброї,

оптичні пристрої,

магазини до різних видів зброї,

тактичне спорядження,

балаклави,

комплектувальні до зброї.

Правоохоронці затримали 50-річного власника вказаного арсеналу. Вилучені речові докази направили для проведення експертиз. Поліцейські продовжують розслідування кримінального провадження.



У Кропивницькому в чоловіка вилучили склад зброї / Фото Нацполіції

Зверніть увагу – дані розвідки про те, як Росія хотіла захопити Україну: дивіться відео