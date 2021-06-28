Мариани шел на выборы от правопопулистского "Национального объединения" в регионе Прованс-Лазурный берег. Он набрал 42,7% голосов и оказался на втором месте.

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Стоит заметить, что по итогам предыдущего тура Мариани претендовал на победу.

Кто обогнал Мариани

В 1 туре за Мариани проголосовали 36,38% избирателей. Как известно, Прованс-Лазурный берег – единственный регион страны, где кандидат "Национального объединения" Ле Пен набрал больше голосов.

В то же время уже во 2 туре Мариани обогнал Рено Мюзелье из "Объединения правых". Он набрал 57,3% голосов, чем обеспечил себе победу. Мариани считает, что проиграл из-за низкой явки на выборах.

По итогам кампании победила коалиционная система, которая не делает чести нашим соперникам,

– сказал Мариани.

Справка. Тьерри Мариани уже проигрывал на выборах, однако на парламентских. Это было в 2017 году. После такой неудачи он решил присоединиться к политсиле "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Стоит отметить, что ранее он критиковал эту партию.

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