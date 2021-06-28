Такого же отрицательного результата претерпела и правопопулистическая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". Она тоже не выиграла ни одного региона.
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В регионе Прованс – Альпы – Лазурный берег кандидат на должность главы от "Национального объединения" Тьерри Мариани набрал наибольшее количество голосов в первом туре 20 июня.
Если бы он одержал победу, это была бы первая победа партии Ле Пен. Впрочем, его опередил член партии "Республиканцы" Рено Мюзолье – 56% против 44%, по данным экзит-полов.
Ситуация в столичном регионе
В парижском регионе, если верить экзит-полам, власть сохраняют правые консерваторы, которых возглавляет Валери Пекрес – 44% – 45%. Партия Ле Пен приобретает лишь 12%, а Макрона – 10%.
Подробнее о выборах во Франции
- В целом местные выборы проходят в 12 регионах Франции. Явка избирателей стала едва ли не самой маленькой с 1958 года и составила всего 35%.
- Председатель партии Эммануэля Макрона "Вперед, республика" Станислас Герини признал, что результат является "катастрофой" для политсилы, но обрадовался, что в регионах удалось не допустить к власти партию Марин Ле Пен "Национальное объединение".