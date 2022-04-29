Об этом премьер-министр сообщил во время состоявшегося 29 апреля заседания правительства, информирует 24 канал.

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Обеспечение армии

Он отметил, что первый и ключевой приоритет – это обеспечение армии. Выделили более 119 миллиардов гривен Министерству обороны. Эти средства пойдут на:

зарплаты;

технику;

горючее;

пищу;

защита;

оружие.

Пытаемся максимально обеспечить наших бойцов. Для таких же нужд Министерству внутренних дел выделяем более 28 миллиардов гривен,

– сказал чиновник.

Украинская экономика

Денис Шмыгаль указал, что следующим приоритетом является экономика. В последнюю неделю фиксируют определенные трудности и проблемы с топливом.

Основная причина – уничтожение врагом части нашей инфраструктуры, в том числе остановки Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Минэкономики и Минэнергетики проводят постоянные консультации с топливными компаниями, чтобы решить эту проблему.

Одобрили изменения в госрегулирование цен на нефтепродукты, которые позволят в течение 7 дней решить вопрос о дефиците топлива на АЗС.

Продовольственная безопасность

Правительство утвердило конкретный план обеспечения продовольственной безопасности Украины.

он предполагает продолжение программы бесплатной раздачи продуктовых наборов.

учтена государственная поддержка аграриев, в рамках программы "5 – 7 – 9" аграрный сектор уже получил кредитов на сумму около 15 миллиардов гривен.

важный пункт – меры по стимулированию переработки аграрной продукции в нашем государстве.

Запуск программ кредитования под 0% помог не только аграриям, но и другим бизнесам перезапустить свою работу. Сегодня расширяем программу, в частности, на предприятия в сфере пассажирских и грузовых перевозок,

– подчеркнул премьер.

Кроме того, государственная программа финансового лизинга теперь будет иметь такие же условия, как и "5 – 7 – 9" – максимально доступный лизинг. Все это нужно, чтобы люди и бизнес продолжали работать.

Энергетический сектор

Стабильная работа энергетического сектора одобрили решение о том, что цены на газ для людей остаются без изменений. Никакого повышения – 8 гривен за кубометр, как и было. Также льготная цена будет действовать для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства.

Отдельным решением Правительство рекомендует местным органам власти и коммунальным предприятиям во время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать тарифы на коммунальные услуги. Тарифы для людей не должны расти,

– подчеркнул чиновник.

"Мы также призываем украинцев продолжать платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность производить ремонты и платить заработные платы работникам", – продолжил он.

Социальная сфера

Денис Шмыгаль проинформировал, что продолжаются программы поддержки вынужденных переселенцев, им уже перечислено более 2,6 миллиарда гривен выплат. Отдельный вопрос – жилье.

Правительство утвердило документ, определяющий, каким семьям из числа переселенцев будет предоставляться жилье в первую очередь:

многодетные семьи;

беременные женщины;

семьи с детьми;

люди, утратившие трудоспособность;

пенсионеры.

Государство будет выкупать жилье для временного проживания семей. Также будем ремонтировать объекты жилого фонда, чтобы там расселять людей,

– подчеркнул премьер-министр.

В Дие украинцы зарегистрировали более 100 тысяч заявлений на возмещение разрушенного имущества. Такие же возможности расширили на юридические лица. Уже в ближайшее время они также смогут подавать заявки в Дие, чтобы правительство начало формировать детальный реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Пункты пропуска с Румынией

На границе с Румынией вскоре откроют два новых пункта пропуска: "Дяковцы" и "Красноильск".

Это поможет дополнительно разгрузить движение через границу,

– объяснил Денис Шмыгаль.

В то же время, Украина ведет переговоры с европейскими соседями, чтобы запустить общие пункты пропуска и совместно проводить таможенный контроль, что ускорит процесс прохождения таможни.

Поддержка партнеров и союзников

Глава правительства также рассказал, что на этой неделе много новостей о взаимодействии с союзниками и международными партнерами. Договоренности о поддержке нашего государства. Среди важнейших решений: