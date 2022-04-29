Про це прем'єр-міністр повідомив під час засідання уряду, яке відбулося 29 квітня, інформує 24 канал.

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Забезпечення армії

Він зазначив, що перший і ключовий пріоритет – це забезпечення армії. Виділили понад 119 мільярдів гривень Міністерству оборони. Ці кошти підуть на:

  • зарплати;
  • техніка;
  • пальне;
  • їжа;
  • захист;
  • зброя.

Намагаємося максимально забезпечити наших бійців. Для таких самих потреб Міністерству внутрішніх справ виділяємо понад 28 мільярдів гривень,
– сказав посадовець.

Українська економіка

Денис Шмигаль вказав, що наступним пріоритетом є економіка. В останній тиждень фіксують певні труднощі та проблеми з пальним.

  • Основна причина – знищення ворогом частини нашої інфраструктури, зокрема зупинки Кременчуцького нафтопереробного заводу.
  • Мінекономіки та Міненергетики проводять постійні консультації з паливними компаніями, аби цю проблему вирішити.
  • Схвалили зміни до держрегулювання цін на нафтопродукти, які дозволять протягом 7 днів вирішити питання дефіциту пального на АЗС.

Продовольча безпека

Уряд затвердив конкретний план забезпечення продовольчої безпеки України.

  • він передбачає продовження програми безкоштовної роздачі продуктових наборів.
  • врахована державна підтримка аграріїв, у рамках програми "5 – 7 – 9" аграрний сектор отримав уже кредитів на суму близько 15 мільярдів гривень.
  • важливий пункт – заходи зі стимулювання переробки аграрної продукції в нашій державі.

Запуск програм кредитування під 0% допоміг не лише аграріям, але і багатьом іншим бізнесам перезапустити свою роботу. Сьогодні розширюємо програму, зокрема на підприємства у сфері пасажирських і вантажних перевезень,
– підкреслив прем'єр.

Окрім цього, державна програма фінансового лізингу тепер буде мати такі самі умови, як і "5 – 7 – 9" – максимально доступний лізинг. Все це потрібно, аби люди та бізнес продовжували працювати.

Енергетичний сектор

Стабільна робота енергетичного сектору – схвалили рішення про те, що ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення – 8 гривень за кубометр, як і було. Також пільгова ціна буде діяти для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави.

Окремим рішенням Уряд рекомендує місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги. Тарифи для людей не мають зростати,
– наголосив посадовець.

"Ми також закликаємо українців продовжувати платити за комунальні послуги, аби у підприємств була можливість здійснювати ремонти та платити заробітні плати працівникам", – продовжив він.

Соціальна сфера

Денис Шмигаль поінформував, що продовжуються програми підтримки вимушених переселенців, їм уже перераховано понад 2,6 мільярда гривень виплат. Окреме питання — житло.

Уряд затвердив документ, що визначатиме, яким родинам із числа переселенців буде надаватися житло в першу чергу, це:

  • багатодітні родини;
  • вагітні жінки;
  • сім`ї з дітьми;
  • люди, які втратили працездатність;
  • пенсіонери.

Держава буде викуповувати житло для тимчасового проживання таких родин. Також будемо ремонтувати об'єкти житлового фонду, аби там розселяти людей,
– підкреслив прем'єр-міністр.

У Дії українці зареєстрували уже понад 100 тисяч заяв на відшкодування зруйнованого майна. Такі ж можливості розширили на юридичних осіб. Вже найближчим часом вони також зможуть подавати заявки в Дії, аби уряд почав формувати детальний реєстр пошкодженого та знищеного майна.

Пункти пропуску з Румунією

На кордоні з Румунією невдовзі відкриють два нові пункти пропуску: "Дяківці" та "Красноїльськ".

Це допоможе додатково розвантажити рух через кордон,
– пояснив Денис Шмигаль

Водночас Україна веде перемовини з європейськими сусідами, аби запустити спільні пункти пропуску та спільно проводити митний контроль, що прискорить процес проходження митниці.

Підтримка партнерів і союзників

Глава уряду також розповів, що цього тижня є багато новин про взаємодію з союзниками та міжнародними партнерами. Домовленості щодо підтримки для нашої держави. Серед найважливіших рішень:

  • Європейський Союз ухвалив рішення про скасування мит та обмежувальних заходів для української продукції. Майже половина нашого експорту йде до Європи, а тому це дуже потужний крок для підтримки української економіки. Вдячні за це.
  • Польща, Литва, Німеччина, Болгарія, Румунія. Вже домовилися і паралельно ведемо активні перемовини про використання портової інфраструктури цих країн для експорту української продукції.
  • Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про конфіскацію російських активів. Кошти, виручені від їх продажу, підуть на підтримку та відновлення України.
  • Також законодавці США підтримали законопроєкт про ленд-ліз для України. Це вдруге за всю світову історію. Знову для боротьби з агресором в Європі, знову для перемоги над диктатурою.
  • Президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткові 33 млрд доларів для України. Впевнений, що цей запит знайде швидку позитивну відповідь. Після цього російську армію в Україні чекатиме ще більше вкрай неприємних сюрпризів, адже більша частина цієї допомоги – це сучасна зброя.