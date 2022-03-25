Сейчас уже более трех миллионов украинцев пересекли государственные границы, а еще тысячи присоединяются к ним каждый день. Органы власти, неправительственные организации и обычные люди готовы протянуть руку поддержки украинским беженцам.

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Платформа EU Neighbours east создала специальную страницу об организациях, сайтах, контактных данных, социальных сетях и Telegram-группах в государствах, в которые прибывают украинцы.

На странице можно найти информацию об административных процедурах, жилье, транспорте, психическом здоровье, образовании и работе.