Зараз вже понад три мільйони українців перетнули державні кордони, а ще тисячі приєднуються до них щодня. Органи влади, неурядові організації та звичайні люди готові простягнути руку підтримки українським біженцям.

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Платформа EU Neighbours east створила спеціальну сторінку про організації, сайти, контактні дані, соціальні мережі й Telegram-групи в державах, до яких прибувають українці.

На сторінці можна знайти інформацію щодо адміністративних процедур, житла, транспорту, психічного здоров’я, освіти й роботи.

Сторінка буде постійно оновлюватися, тож регулярно перевіряйте свіжу інформацію.