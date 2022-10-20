Об этом сообщил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведан Пател. Он подчеркнул, что правительство будет делать все возможное для того, чтобы у Украины было все необходимое в войне с Россией.

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Поддержка США останется нерушимой

По словам спикера Госдепартамента, США будут прилагать усилия, чтобы обеспечить наилучшие возможные позиции для Украины за столом переговоров, когда бы этот переговорный процесс не начался бы.

Наша преданность украинским партнерам не просто непоколебима, она железная. И мы будем продолжать принимать меры и делать все возможное, чтобы у Украины было все необходимое, чтобы защитить себя, защитить свою территориальную целостность,

– заявил официальный представитель Госдепа.

Также он добавил, что Госдепартамент регулярно контактирует с Конгрессом по вопросам, связанным с внешней политикой и национальной безопасностью – как с демократическим большинством, так и с республиканским меньшинством.

Заметим. 8 ноября в США пройдут выборы в Конгресс, в ходе которых нынешняя конфигурация большинства демократов в обеих палатах может измениться.

Республиканцы в США угрожают сократить помощь Украине

Недавно лидер республиканцев Кевин Маккарти заявил о сокращении помощи Украине, если его партия в ноябре придет к власти.

Военный эксперт Петр Черник отметил, что президент США Джо Байден будет в дальнейшем инициировать помощь нашему государству.

Впрочем, если к власти придет правое республиканское крыло, это может оказать серьезное влияние на Украину.

В США могут сократить помощь Украине: смотрите видео