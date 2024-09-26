Издание The New York Times пишет, что Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен в совместном интервью сделали несколько важных заявлений. В частности, они касались дальнейшей поддержки Украины и снятия запрета на использование дальнобойного оружия.

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Украина нуждается в свободе действий

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении призвать лидеров Соединенных Штатов, Великобритании и Франции позволить украинским войскам использовать оружие, которое они предоставили, для проведения операций в глубине российской территории.

Зеленский объяснил, что это разрешение необходимо.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен уточнить свою позицию по ключевым вопросам во время встреч на этой неделе с президентом США Джо Байденом, а также с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Нужно быть готовыми к длительной поддержке

По словам Фредериксен, что Соединенные Штаты и Европа должны подготовиться к поддержке Украины в войне, которая может длиться еще годами, а это означает ослабление ограничений на вооружение.

Я не думаю, что Украина может победить с одной рукой на спине,

– отметила она.

И Зеленский, и Фредериксен заявили, что США и европейские страны должны увеличить свой потенциал для производства оружия. Кроме этого, инвестиции союзников в производство оружия в Украине помогут уменьшить нехватку.

Фредериксен подчеркнула, что нужно изменить мышление, ведь Европа до сих пор имеет мировоззрение мирного времени.

Кроме этого, Зеленский, и Фредериксен заявили, что страны-члены НАТО должны ускорить вступление Украины в организацию безопасности.