Поддержка Тимошенко достигает 27% в отдельных регионах, – опрос "Рейтинга"

Юлия Тимошенко остается безоговорочным лидером президентской гонки. Она уверенно побеждает почти во всех регионах, в ряде областей ее поддерживают более четверти избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, например, на Черниговщине отдать свой голос за лидера "Батькивщины" готовы 26,8% граждан, которые уже определились и придут на участки. В Киевской области – 26,4%, в Полтавской – 25,3%, в Кировоградской – 24,1%, в Винницкой – 23,8%.

В отдельных регионах Юлия Тимошенко опережает нынешнего президента втрое (Черниговская область). Петр Порошенко, в свою очередь, в большинстве областей уже уступает второе место другим кандидатам. Например, на Луганщине он шестой – (6,1%), на Николаевщине и Харьковщине пятый – (6,4%) и (9%), в Запорожской области четвертый – (8,4%).

В то же время нынешний президент остается лидером антирейтинга по всей стране. Так, в Одесской области за действующего главу государства при каких условиях не проголосует 75%, на Черниговщине – 66%.

За последний год существенно – в некоторых областях втрое уменьшилось число убежденных в победе Петра Порошенко. В те же три раза возросло количество избирателей, которые считают, что следующим президентом станет Юлия Тимошенко.

Опрос проводился с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. В исследовании, проведенного методом личного интервью, приняли участие 1600 респондентов в каждой области Украины. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.