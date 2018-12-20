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      Підтримка Тимошенко сягає 27% в окремих регіонах, – опитування "Рейтингу"

      480 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / EPA

      Юлія Тимошенко залишається беззаперечним лідером президентських перегонів. Вона впевнено перемагає майже в усіх регіонах, в низці областей її підтримують понад чверть виборців.

      Про це свідчать результати останнього опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

      Так, наприклад, на Чернігівщині віддати свій голос за лідера "Батьківщини" готові 26,8% громадян, які вже визначилися і прийдуть на дільниці. У Київській області – 26,4%, у Полтавській – 25,3%, у Кіровоградській – 24,1%, у Вінницькій – 23,8%.

      В окремих регіонах Юлія Тимошенко випереджає нинішнього президента втричі (Чернігівська область). Петро Порошенко, своєю чергою, у більшості областей вже поступається другим місцем іншим кандидатам. Наприклад, на Луганщині він шостий – (6,1%), на Миколаївщині та Харківщині п’ятий – (6,4%) та (9%), у Запорізькій області четвертий – (8,4%).

      Водночас нинішній президент залишається лідером антирейтингу по всій країні. Так, на Одещині за чинного главу держави за жодних умов не проголосує 75%, на Чернігівщині – 66%.

      За останній рік суттєво – у деяких областях втричі – зменшилося число переконаних у перемозі Петра Порошенка. У ті ж таки три рази зросла кількість виборців, які вважають, що наступним президентом стане Юлія Тимошенко.

      Опитування проводилось з 16 листопада по 9 грудня 2018 року. У дослідженні, здійсненого за методом особистого інтерв’ю, взяли участь по 1600 респондентів у кожній області України. Вибірка сформована з урахуванням вікової й гендерної структури області з урахуванням типу поселення. Похибка становить не більше 2,4%.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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