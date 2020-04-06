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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Поддержка Зеленского в противостоянии коронавирусу выросла на 11%, – опрос

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Реакцию президента Украины Владимира Зеленского на угрозу коронавирусу поддерживает 56% украинцев.

      Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг» в конце марта. За две недели оценка эффективности действий президента в этом направлении выросла на 11% – в середине марта реакцию Зеленского поддерживали 45% опрошенных.

      Относительно действий других институтов, то реакцию Министерства здравоохранения на коронавирус эффективной назвали 38% респондентов (+5%), Министерства внутренних дел – 37% опрошенных (+9%), премьер-министра Дениса Шмыгаля – 30% (+1%).

      Исследование проводилось среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: I волна – 1000 респондентов (25-27 марта 2020 г.), II волна – 1000 респондентов (28-30 марта 2020 г.). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Опрос осуществлялся на основе случайной выборки телефонных номеров.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Коронавирус COVID-19 Владимир Зеленский Новости политики
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