Підтримка Зеленського у протистоянні коронавірусу зросла на 11%, – опитування
Реакцію президента України Володимира Зеленського на загрозу коронавірусу підтримує 56% українців.
Про це свідчить опитування, проведене соціологічною групою «Рейтинг» наприкінці березня. За два тижні оцінка ефективності дій президента в цьому напрямі зросла на 11% – в середині березня реакцію Зеленського підтримували 45% опитаних.
Щодо дій інших інституцій, то реакцію Міністерства охорони здоров’я на коронавірус ефективною назвали 38% респондентів (+5%), Міністерства внутрішніх справ – 37% опитаних (+9%), прем’єр-міністра Дениса Шмигаля – 30% (+1%).
Дослідження проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: I хвиля – 1000 респондентів (25-27 березня 2020 р.), ІІ хвиля – 1000 респондентів (28-30 березня 2020 р.). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Опитування здійснювалось на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
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