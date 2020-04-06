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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Підтримка Зеленського у протистоянні коронавірусу зросла на 11%, – опитування

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      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Реакцію президента України Володимира Зеленського на загрозу коронавірусу підтримує 56% українців.

      Про це свідчить опитування, проведене соціологічною групою «Рейтинг» наприкінці березня. За два тижні оцінка ефективності дій президента в цьому напрямі зросла на 11% – в середині березня реакцію Зеленського підтримували 45% опитаних.

      Щодо дій інших інституцій, то реакцію Міністерства охорони здоров’я на коронавірус ефективною назвали 38% респондентів (+5%), Міністерства внутрішніх справ – 37% опитаних (+9%), прем’єр-міністра Дениса Шмигаля – 30% (+1%).

      Дослідження проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: I хвиля – 1000 респондентів (25-27 березня 2020 р.), ІІ хвиля – 1000 респондентів (28-30 березня 2020 р.). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Опитування здійснювалось на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини політики Володимир Зеленський
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